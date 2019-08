Esmu labāks par citiem

Jau mirkli vēlāk dabas bērns pastāstīja, ka viņiem tomēr esot elektrība un internets un viņi tos lieto, BET – tikai tādā daudzumā, lai nekļūtu no tā atkarīgi. Tāpat viņi arī par visām aktualitātēm, kas notiek valstī un pasaulē, uzzinot tieši tajā mirklī, kad tas notiek, jo kāds cits atnākot par to pastāstīt. Proti, kāds cits cilvēks, kurš elektrību un internetu izmanto pārmērīgos daudzumos un visticamāk ir no tiem atkarīgs, – tomēr drīkst ierasties, lai par to pastāstītu.