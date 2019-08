Vairāk nekā 4000 "PNB bankas" klientu saņēmuši garantēto atlīdzību

No brīža, kad šorīt durvis klientiem vēra 27 bankas "Citadele" un 14 “PNB Banka” filiāles visā Latvijā, kā arī sākās valsts garantētās atlīdzības izmaksa klientiem, kuri līdz 22.augustam bija atvēruši kontus bankā Citadele, kopā apkalpoti ap 4200 “PNB Banka” klientu.

Savukārt AS “PNB Banka” filiālēs vērojams ļoti liels klientu pieplūdums, jo garantēto atlīdzību izmaksas pirmajā dienā uz filiālēm devušies ievērojama daļa VSAA pensiju un pabalstu saņēmēju.

Ņemot vērā, ka klientiem ir jāveic gan dokumentu noformēšana, gan jāiziet no filiāles ar skaidrību par savas pensijas vai pabalsta saņemšanu, gaidīšanas laiks rindā ir ilgs. Klientu ērtības labad aicinām visus, kas var pagaidīt ar atlīdzību saņemšanu, pirmajās dienās uz filiālēm nedoties.

Kārtība, kādā AS “PNB Banka” klientiem pieteikties valsts garantētajām atlīdzībām: privātpersonām, VSAA pensiju un pabalstu saņēmēji, bez konta bankā "Citadele" - no šodienas mēnesi varēs doties uz noteiktām AS "PNB Banka" filiālēm, dokumentu parakstīšanai līdzi ņemot pasi vai ID karti. Pensija vai pabalsts tiks pārskaitīts uz automātiski atvērto bankas "Citadele" kontu vai jebkuras citas bankas kontu.