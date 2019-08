Aizturot divus rūdītus Rīgas dzīvokļu apzadzējus, policija atklāj 25 noziegumu epizodes

Mērķtiecīgi strādājot zādzību no dzīvokļiem novēršanas un apkarošanas jomā, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes policisti šovasar ir aizturējuši divus sevišķi rūdītus dzīvokļu apzadzējus. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka viens no viņiem izdarījis 11, savukārt otrs – 14 zādzības no dzīvokļiem vairākos Rīgas mikrorajonos. Aizturētie vīrieši ir uzdarbojušies atsevišķi, taču viņu noziedzīgais “rokraksts” ir līdzīgs. Saistībā ar notikušo pret šīm personām sākti kriminālprocesi, un policija ir atguvusi daļu no nozagtajām mantām.