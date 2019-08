Restaurētais krusts un lode atgriežas Cēsu Sv. Jāņa baznīcas torņa smailē

Svinīgā pasākuma laikā, kas tika organizēts baznīcā, klātesošie varēja vērot, kā laika kapsulā tika ielikti trīs vēstījumi nākamajām paaudzēm – no Cēsu pilsētas, no baznīcas draudzes, kā arī no AS „Būvuzņēmums Restaurators”, kas pašlaik veic dievnama atjaunošanas un restaurācijas darbus.