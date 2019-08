Lai suns nekļūtu par robežpārkāpēju – pirms ceļojuma laikus sakārto dokumentus

Ja gaidāt ciemiņus no ārvalstīm un viņi vēlas braukt uz Latviju kopā ar savu mājdzīvnieku, noteikti informējiet viņus par prasībām no mūsu valsts puses. Būtībā tās ir vienādas visās ES valstīs, tomēr, kā jau norādīts, katrā valstī var būt savas nianses.

Ja viesi kopā ar mājdzīvnieku brauc no trešās valsts, tad jāatceras, ka uz robežas notiks dzīvnieka identifikācijas un dokumentu kontrole, ko veiks muitas amatpersonas. Dzīvnieku drīkst pārvietot no trešajām valstīm/teritorijām tikai tad, ja tas ir atbilstoši sagatavots, proti – identificēts, vakcinēts pret trakumsērgu un ar derīgiem dokumentiem: dzīvnieka veterināro sertifikātu un pasi. Tāpat īpašniekam jāaizpilda deklarācija, ka dzīvnieka pārvietošana nav ar komerciālu mērķi, jāuzrāda trakumsērgas antivielu tests (tikai no riska valstīm), vai tranzīta gadījumā jāaizpilda atsevišķa tranzīta deklarācija: šo dokumentu paraugus var atrast VID tīmekļa vietnē. Ja tomēr rodas šaubas, vai viss izdarīts pareizi, noteikti var sazināties ar VID un PVD speciālistiem.