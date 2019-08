FOTO: akcija Liesmojošais Baltijas ceļš 1991.gada 23.augustā

"Pirms diviem gadiem Baltiju, PSRS un arī visu pasauli satricināja mūsu vienotība, mūsu ilgas pēc neatkarības, ko izteica ļaužu ķēde no Viļņas cauri Latvijai līdz Tallinai. To redzēja un par to dzirdēja pasaule. Toreiz mēs klusējot, rokās sadevušies, tai paudām, ka 1939. gada 23. augustā noslēgtais velnišķīgais Molotova-Ribentropa pakts ir atņēmis Baltijas tautām zemi, brīvību un daudzu tūkstošu dzīvības. Tā bija sēru diena.