Tiešraide: Pro-Kart sacensības sporta kompleksā 333

Katrai lietai ir savi pirmsākumi, no kurienes tā cēlusies. Runājot par kartingu varētu teikt, ka tas ir autosporta pamats, pirmie soļi un pirmais pakāpiens uz jebkuru autosporta nozares pjedestālu. Nav, protams, arī tā, ka kartings būtu mazo bērnu sporta disciplīna, jo vecuma amplitūda sniedzas no sākumskolas līdz pat pensijas vecumam, un tieši tas kartingu padara tik lielisku un aizraujošu. Sacensību ietvaros cīņas notiek grupās jeb klasēs, kas ir atbilstošas katra sportista vecumam, tehnikas aprīkojumam un iespējām. Taču kartings viennozīmīgi ir pieejams visiem un kā Latvijas Automobiļu federācijas Kartinga komisijas un Pro-Kart biedrības priekšsēdētājs Valdis Brutāns teiktu: “Katram atradīsies klase kurā braukt, galvenais, lai ir ar ko braukt!”

Šobrīd mēs varam lepoties par to, ka Latvijā tiek rīkotas vienas no labākajām sacensībām Baltijā. Dalībnieku skaits katru sacensību ietvaros ir virs 200 sportistiem. Latvijā ir atjaunotas trīs trases, kopumā nu jau piecas valsts teritorijā. Tuvākajā laikā ir plāns atjaunot Daugavpils kartingu trasi un tā varētu atbilst CIK-FIA sacensību līmenim. Jāatzīmē arī tas, ka līdz šim brīdim ir izdevies noturēt vislētākās sacensības tuvākajā reģionā, nezaudējot kvalitāti, bet tieši uzlabojot to. Esam piesaistījuši televīziju, kas nodrošina sacensību translāciju televīzijā un internetā, nodrošinām online rezultātu straumēšanu, veidojam kvalitatīvu un mūsdienīgu saturu sociālajos tīklos. Kā arī ir krietni izdevies uzlabot publicitāti tiem sportistiem, kuri startē ārpus Latvijas. Gribētos arī ticēt, ka kartinga sabiedrība ir kļuvusi draudzīgākā un pirmajā vietā ir sports nevis aizkulišu cīņas.