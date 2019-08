Īslaicīgi ierobežos dronu lidojumus Lucavsalā

Īslaicīgi ierobežoto lidojumu zona izveidota ar rādiusu viena jūras jūdze jeb 1852 metri, un tā iekļauj Lucavsalu, Zaķusalu, Mūkusalu, Torņkalnu un Zemgales priekšpilsētu. Nesaskaņoti lidojumi ar gaisa kuģiem aizliegti augstumā no zemes līdz 500 pēdām jeb aptuveni 152 metriem laika posmā no šodienas plkst.16 līdz plkst.1 naktī un 24.augustā no plkst.16 līdz plkst.1 naktī. Šajā laikā ir ierobežojums gaisa kuģiem izmantot gaisa telpu, attiecīgi lidojumi ir aizliegti arī ar bezpilota gaisa kuģiem.