„Peldošā Černobiļa” sāk ceļu uz Čukotku

23.augustā no Murmanskas ceļu uz Krievijas Tālajiem austrumiem uzsākusi 10 gadus būvētā atomelektrostacija „Akadēmiķis Lomonosovs”. Ekologi ir nobažījušies par energobloka drošību un nosaukuši to par „Peldošo Černobiļu”. Laikraksts „Financial Times” vēsta, ka energoblokam jāpārvar 5000 kilometrus tāls ceļš, kurā to pavadīs un uz priekšu dzīs trīs velkoņi.