Ja šīs durvis tev atveras – ej! Intervija ar Lindu Leen

Atskaņosim dažādu laikmetu skaņdarbus, kurus visus vieno mīlestība pret simfodžezu. Es tieku dēvēta par mākslinieku–hameleonu, darbojos dažādos mūzikas stilos – man ir akadēmiskā izglītība, esmu popmūzikā, kopš 18 gadu vecuma dziedu un interesējos par džezu. Šīs visas lietas reiz jau apvienojās manā koncertprogrammā, kas izskanēja “Arēnā Rīga”. Svētdienas koncertā skanēs Bjorkas izpildītā dziesma “It’s Oh So Quiet” no filmas “Dejotāja tumsā”. Tā man ir ļoti mīļa dziesma, ko dziedu jau vairāk nekā desmit gadu. Skanēs arī tituldziesma no mana 2008. gada albuma “Chameleon”, ko daudzi salīdzina ar skaņu celiņu no kādas Džeimsa Bonda filmas, un tādu iespaidu es arī vēlējos panākt. Ir izveidota jauna aranžija manai dziesmai “Uzar mani kā zemi”. Gunta Kuzmas vēlme bija iekļaut klasisko Kurta Veila “Mack the Knife”, arī Džordža Gēršvina mūziku un dziesmu “My Way”. Katrai dziesmai, kas ir ikoniska, gaidu īsto laiku, kad varēšu to nodziedāt ne vien tehniskā vai vokālā ziņā, bet, teiksim tā, kad manas iekšas būs pareizajā temperatūrā, kad es to varēšu iznest. Tā bija arī ar “My Way”, ko gan agrāk jau dziedāju, bet tikai tagad pa īstam saprotu tās vēstījumu, ielieku tajā pavisam citu saturu un jaudu. Ja agrāk tā šķita vienkārši ļoti monumentāla un iespaidīga, tad tagad vairāk intīma, niansēta un dziļa, kaut gan skan ļoti plaši. Tā ir dziesma par sava ceļa gājējiem un par visu, ko šī izvēle maksā. Es ar to varu labi identificēties, šī dziesma man daudz nozīmē, visa programma ir ļoti personiska, es to ilgi apdomāju.