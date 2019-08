Rimšēvičs: Latvijas ekonomikas pašreizējais izaugsmes temps nav krīzes priekšvēstnesis

"Ņemot vērā manis minētos apstākļus un pirmā ceturkšņa rezultātu, Latvijas Banka jūnijā mainīja iekšzemes kopprodukta (IKP) pieauguma prognozi šim gadam no 3,5% līdz 2,9% [pēc izlīdzinātajiem datiem], un, ņemot vērā minētos riskus, neizslēdzu iespēju, ka līdz gada beigām tā tiks vēl koriģēta. Pie šī jautājuma Latvijas Bankas padome atgriezīsies septembrī," teica Rimšēvičs.

"No Centrālās statistikas pārvaldes izvērstajiem datiem būs iespējams precīzāk izvērtēt, kuru nozaru attīstība bijusi veiksmīgāka, un precīzāk redzēt to, cik lielā mērā pašreizējā ekonomikas bremzēšanās izriet no īslaicīgiem vietējiem faktoriem un kādā mērā atspoguļo pasaules ekonomikas ritmu un notikumus," piebilda Rimšēvičs.