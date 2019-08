Māra Briežkalna kvintets pārstāvēs Latviju Tokijas Džeza festivālā

Tokijas Džeza festivāls katru gadu ir lielākais šā žanra notikums Japānā, kas notiek vairākās lokācijās un ko, piemēram, pērn apmeklēja apmēram 90 000 cilvēku. Mūsu mākslinieki uzstāsies uz festivāla galvenajām skatuvēm - attiecīgi "The Hall" un "The Plaza".

Bundzinieka Māra Briežkalna kvintetā muzicē arī taustiņinstrumentālists Viktors Ritovs, mutes ermoņiku spēlētājs un arīdzan taustiņinstrumentālists Raimonds Macats, saksofonists Kristaps Lubovs un kontrabasists Andris Grunte. Šī ir viena no vadošajām akustiskā džeza grupām Latvijā, kas uzstājusies jau daudzos starptautiskos džeza festivālos, ieskaitot "Pori Jazz", "Ottawa Jazz", "Jazz at Castle" Prāgā, kā arī "London Jazz" un "Veneto Jazz". Māra Briežkalna kvintets pārstāvējis Latviju arī starptautiskajā mūzikas gadatigrū MIDEM un uzstājies leģendārajā "Blue Note" džeza klubā Ņujorkā.

Māra Briežkalna kvintets līdz šim izdevis piecus albumus: "Latvian Evergreens Vol 1", "Latvian Evergreens Vol 2", "Felix Jazz Party", "Jazz at Castle" un "Rothko in Jazz". Grupas līderis, bundzinieks un producents Māris Briežkalns ir arī Latvijas Radio ierakstu studijas un Mūsdienu Mūzikas centra vadītājs, ikgadējā starptautiskā improvizācijas, džeza un pasaules mūzikas festivāla "Rīgas Ritmi" mākslinieciskais direktors un starptautiskā džeza izpildītāju konkursa "Riga Jazz Stage" organizētājs. Viņš bijis arī Latvijas Radio bigbenda mākslinieciskais vadītājs un bundzinieks, piedalījies vairāk kā 70 džeza un populārās mūzikas albumu ierakstos, vadījis meistarklases Norvēģijā, Vācijā un Lielbritānijā un dažādos mūziķu sastāvos uzstājies daudzviet pasaulē no Eiropas līdz Ziemeļamerikai un pat Folklenda salām.