Reperis "Young Thug" iekaro "Billboard 200"

Nedēļas griezumā repera studijas albums "So Much Fun" ASV pārdots 131 000 vienību, liecina «Nielsen» apkopotie dati.

2. vietā viens no 1970. gadu soulmūzikas un 1980. gadu popmūzikas veiksmīgākajiem melnādainajiem māksliniekiem Laionels Ričijs (Lionel Richie) ar jauno koncertalbumu "Hello From Las Vegas".

4. vietā stabili turas jaunā popmūzikas sensācija Bilija Eiliša ar plati "When We Fall Asleep, Where Do We Go?". Nedēļas griezumā pārdotas 43 000 albuma vienības.