"Demo skapī" šonedēļ - "Marlēna", "Tree of Dawn" un RoNs

Sadarbībā ar skaņu inženieri Kārli Šteinmani (“KS Records”) tapusi jaunās pašmāju melodiskā roka apvienības "Marlēna" svaigākais ieraksts "Tik vien". Kā stāsta grupa, kompozīcija ir par kādas dziesmas varones - Līgas - dažādiem pagātnē piedzīvotiem mirkļiem un sajūtām, kuras tagad viņa atceras ar vieglu "tik vien" sajūtu. Iespējams, kāds Līgas sajūtas no jauna atklās savās atmiņās.

Muzikāli grupa savā mūzikā sakausē kaut ko no modernā blūzroka un grandža.

Tree of Dawn "Change Your Life"

Grupas "Tree of Dawn" pirmsākumi meklējami 2015. gadā, kad eksperimentāla džeza duetu izveidoja divi mūziķi - dziedātāja Ronja Burve un taustiņinstrumentālists Kristoss Jerolačitis. 2016. gadā grupa izdeva akustisku džeza albumu “Journey”. 2018. gadā duetam pievienojās ģitārists Andreass Jerolačitis un muzikālajā darbībā grupa kļuva arvien elektroniskāka.

Grupa gatavo jaunu albumu un viens no pirmajiem vēstnešiem 2020. gada sākumā gaidāmajam ierakstam “Electric Tree”, ir dziesma "Change Your Life", kura balstās uz elektroniska, lauzīta ritma, apaug ar klavieru akordiem, Burves dziedājumu angļu mēlē un izteiksmīgu ģitāras solo.

“Change Your Life” ir grupas pirmais singls, ieturēts urbānās popmūzikas stilistikā. Dziesma ierakstīta Kiprā - Nikosijā. Skaņu inženieris - Krišs Veismanis, māsterēšana - "Calyx Mastering" Berlīnē.

Šobrīd grupu “Tree of Dawn” veido Ronja Burve (balss), Kristoss Jerolačitis (Christos Yerolatsitis, taustiņinstrumenti un sintezatori) un Andreass Jerolačitis (Antreas Yerolatsitis, elektriskā ģitāra).

Noklausies dziesmu "Change Your Life".

Sakausējot deju mūziku, fanku un roku, ar dziesmu "AliVe" ("Dzīvs") klajā nāk mūziķis RoNs (Ronalds Znatnajs). Šī dziesma ir pirmais vēstnesis no 2020. gada pavasarī gaidāmā albuma “We Got the Vibes”.