Iet ārpus ierastā! Tā mācās “Patnī”

“Skolu redzu kā vietu, kur bērni ne tikai iegūst zināšanas, atklāj savus talantus un iegūst no katra pedagoga personības, bet arī iepazīst īsto dzīvi - to, kas ir aiz klases sienām,” stāsta privātās vidusskolas “Patnis” pedagogs ar desmit gadu pieredzi Kaspars Fogelis. Viņa darbs ar jauniešiem aizsācies jau ļoti sen - kā vadītājam vairākās nevalstiskajās organizācijās un kā dažādu izglītojošu piedzīvojumu nometņu organizatoram. Kaspars uzsver, ka jāpanāk, lai skola nav atrauta no reālās dzīves un izolēta no sabiedrības.

Kaspars saka, ka, strādājot par skolotāju, īsteno savu izpratni par ideālo skolu. “Ir dažādi veidi, kā iepazīt īsto dzīvi – to var apgūt gan klasē, gan ejot ārpus skolas, gan izmantojot mūsdienu informāciju tehnoloģijas. Protams, nevar pazaudēt arī akadēmiskās zināšanas, bet tas, galvenokārt, ir atkarīgs no katra pedagoga. Mani pašu vienmēr ir aizrāvuši skolotāji, kuri ļoti mīl savu priekšmetu un uztver to kā daļu no viņu dzīves.

Tāpēc pats esmu izvēlējies strādāt skolā un mācīt bērniem to, ko mīlu, kas mani sajūsmina, šķiet būtisks un liek meklēt tālāk un plašāk.

Tā ir ģeogrāfija, pasaules izzināšana un ceļojumi. Tas ir Latvijas kultūrvēsturiskais mantojums, kā arī izpratne par pasaules ilgtspējīgas attīstības ideju, īstenojot atbildīgu dzīvesveidu un dabas vērtību saudzēšanu. Darbs skolā ir iespēja nepārtraukti mācīties un apgūt pasaules likumsakarības.”

Katra diena skolā ir savādāka, ar jauniem izaicinājumiem un problēmsituācijām piepildīta un neparedzama. “Katru rītu, verot skolas durvis, jābūt gatavam piedzīvojumiem. Ir tik daudz lietas, kuras jāiemāca pareizajā laikā un vietā, to jāspēj to sajust un realizēt, neaizmirstot, ka kādam skolēnam prasme pareizi iestādīt koku būs tik pat svarīga kā reizrēķins.

FOTO: Publicitātes foto

Mācību procesu organizēju, veidojot starpdisciplinārus stundu modeļus, kurās tiek iekļauti vairāki mācību priekšmeti dažādās variācijās. Mācību tēmas veidoju plašas un ilgtermiņā, dēvējot tās par projektiem. Uzskatu, ka ir svarīgi skolēniem iemācīt mācīties, parādīt ceļu ideju radīšanai problēmsituāciju risināšanā, iemācīt izvēlēties pareizo instrumentu idejas realizēšanai, ļaut saskatīt kļūdas un rast iespējamos risinājumus to labošanai.

Tāpat mūsdienu sabiedrībā ir būtiski prast prezentēt savu ideju vai pierādīt sava risinājuma nozīmīgumu.

Ļauju skolēniem ieraudzīt pasaules attīstības likumsakarības politiskajā jomā, izglītoju ekoloģijas jautājumos, pasaules ekonomiskās attīstības tendencēs un likumsakarībās starp dažādām pasaules norisēm.”

Nojaukt robežas