"Johnson & Johnson" vēsturiskā prāvā atzīts par vainīgu opioīdu atkarības krīzes veicināšanā

No opioīdu pārdozēšanas ASV laika periodā no 1999. līdz 2017.gadam miruši gandrīz 400 000 cilvēku, liecina ASV Slimību kontroles un novēršanas centra (CDC) apkopotie dati. Tikmēr Oklahomas štatā no opioīdu pārdozēšanas kopš 2000.gada miruši aptuveni 6000 cilvēku.