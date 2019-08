Nacionālais vēstures muzejs no iedzīvotājiem saņēmis ap 200 fotogrāfijas par Baltijas ceļa norisi

Kā informēja LNVM pārstāve Astrīda Burbicka, akcijas laikā no 6. līdz 23.augustam muzeja vietne "Gadsimta albums" papildināta ar 213 jauniem attēliem, no kuriem 200 bija uzņemti tieši 1989.gada 23.augusta akcijas laikā.

Pirmā fotogrāfija tika iesūtīta jau 6.augustā. Tā gan nebija no "Baltijas ceļa" norises, bet atspoguļoja Tautas frontes Madonas nodaļas dibināšanu. 7.augustā tika iesūtīti pirmie "Baltijas ceļa" fotoattēli, kuru autors bija Jānis Kazaks. Visvairāk fotogrāfiju - kopumā 117 - iesūtīts par "Baltijas ceļa" posmu no Rīgas uz Igaunijas pusi, tostarp skati no Pleskavas šosejas, Cēsīm, Valmieras un Rencēniem. No Rīgas-Grenctāles šosejas iesūtītas 62 fotogrāfijas, visvairāk no Bauskas, Ķekavas un Iecavas. "Baltijas ceļš" Rīgā redzams 16 iesūtītajās fotogrāfijās. Trīs no saņemtajām fotogrāfijām tapušas ārpus Latvijas teritorijas - "Baltijas ceļā" pie Viļņas, bet vēl četru uzņemšanas vieta nav zināma.