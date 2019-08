Tabores pagastā dedzis siena angārs

Viņa stāstīja, ka ugunsdzēsēji izsaukumu uz notikuma vietu saņēmuši plkst.19.37, jo Tabores pagastā dedzis angārs ar siena ruļļiem un ugunsliesmas bija izpletušās 500 kvadrātmetru platībā. Ugunsgrēka dzēšanā piedalījušies ugunsdzēsēji no Daugavpils, Višķiem un Ilūkstes.

Intensīva darba rezultātā ugunsdzēsējiem glābējiem no liesmām izdevās nosargāt lielāko daļu no angāra un šobrīd turpinās konstrukciju un siena ruļļu jaukšanas un liešanas darbi.

Vakar ap plkst.17.30 ugunsdzēsēji steidzās uz izsaukumu Daugavpilī, kur saskaņā ar sākotnējo informāciju no daudzstāvu dzīvojamās ēkas balkona nāca dūmi. Notikuma vietā ugunsdzēsēji konstatēja, ka uz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas balkona bija degušas sadzīves mantas divu kvadrātmetru platībā. Cenšoties dzēst liesmas saviem spēkiem, ugunsgrēkā cieta cilvēks, kurš tika nodots Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) mediķiem.

Pirms VUGD ierašanās no ēkas bija evakuējušies divi cilvēki, kuri bija cietuši ugunsgrēkā un tika nodoti NMPD mediķiem. Notikuma vietā ugunsdzēsēji nodzēsa liesmas, atdzesēja gāzes balonu, kam bija radusies noplūde, un iznesa to no telpām drošā attālumā.