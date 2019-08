Notinghilas karnevāls pirmo reizi notika pagājušā gadsimta sešdesmitajos gados, kad šajā reģionā ieceļoja liels daudzums imigrantu no Karību jūras reģiona, un tas bija pazīstams kā viens no graustu rajoniem. Taču mūsdienās tas kļuvis par vienu no dārgākajiem Londonas rajoniem.