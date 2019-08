Konkurss notiek jau 11. gadu un atbalstu savām idejām te guvuši daudzi topošie uzņēmēji. Piemēram, pagājušajā gadā vien konkursam tikai pieteiktas 160 idejas, kuras aptvēra teju visas iespējamās biznesa nišas. 12 labākās no tām iekļuva finālā. Finālistu un pēc tam jau arī uzvarētāju vidū bija arī Irīna Kukliča, kura pagājušajā gadā spontāni pieteicās “Ideju kausa” konkursā un ieguva otro vietu. Vēl gan nav zināms, kad godalgotā ideja varētu pārtapt miljonus ģenerējošā biznesā, jo vēl tiek sperti pirmie solīši lielā mērķa virzienā. Taču skaidrs, ka izgudrotais produkts jau šodien ir ļoti noderīgs pašu saimniecībā.

Produkts ir zāles pret bišu ērcēm- varroa ērces. Bišu ērces ir parazīti, kas izsūc bišu hemolimfu, proti, bišu asinis. Tā pašlaik ir vislielākā problēma biškopjiem Eiropā. 30-40% bišu ik gadu aiziet bojā šo parazītu dēļ. Jā, protams ir dažādas zāles, kuras pret bišu ērcēm lieto, bet ar laiku tās kļūst rezistentas pret zālēm un tās vairs neiedarbojas. Ērces no Āzijas Eiropā tika ievazātas, ja tā var izteikties, vēl pagājušā gadsimta 50.-60. gados, tādēļ daudzas zāles šobrīd jau vairs nav efektīvas. Ir pienācis laiks jaunām idejām un jaunām zālēm pret šo sērgu - tās ir zāļu plāksnītes, ko liek stropā, lai nogalinātu bišu ērces.

Mani vecāki visu mūžu ir bijuši biškopji. Mana mamma ir viena no tiem cilvēkiem Latvijā, kas uzsāka mājas apstākļos instrumentāli apsēklot bišu mātes. Kukainīti liek zem mikroskopa un veic apaugļošanu. Esam kārtīgi biškopji un mīlam savas bites. Mēs regulāri izmantojam dažādus preparātus, lai atbrīvotos no ērcēm. Tas prasa gana daudz finanšu līdzekļu. Tad sākām domāt, kā samazināt izmaksas. Ideja radās no vajadzības. Tas nebija nejauši.