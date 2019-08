"Rail Baltica" trasē atļaus derīgo izrakteņu ieguvi

"Rail Baltica" būvniecības ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumā, vērtējot projekta ietekmi, tika izvērtēta arī ietekme uz derīgo izrakteņu ieguves teritorijām, tika izvērtēts Salaspils novadā uzsāktais SIA "Knauf" projekts attiecībā uz ģipšakmens atradnēm "Saulkalne". Ietekmes uz vidi ziņojumā kā viena no sarežģītajām dzelzceļa līnijas vietām no ģeoloģiskā viedokļa ir minēts posms pie Saulkalnes, kur tuvu zemes virskārtai pienāk ģipša slānis, kas rada potenciālu karsta procesu risku. Šajā vietā tiek plānots, ka "Rail Baltica" dzelzceļa izbūvei traucējošo ģipša slāni izstrādās "Knauf", kas to kā derīgo izrakteni izmantos savā ražošanas procesā. Pēc ģipša izstrādes tas tiks aizstāts ar nestspējīgu grunti, kas tiks sablīvēta līdz transporta būvei nepieciešamajam sablīvējuma līmenim.