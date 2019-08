LTRK pozitīvi vērtē valdības apņemšanos necelt nodokļus

"Ņemot vērā to, ka pieprasījums pēc papildu līdzekļiem no valsts budžeta arvien pieaug, būtiski domāt par to, kā Latvijai pelnīt vairāk, veicinot uzņēmēju eksportspēju, konkurētspēju un izaugsmi, tādēļ LTRK kopā ar valdību izveidojis "Krišjāņa Valdemāra" forumu, kas ir jauns sadarbības formāts, lai jau septembrī tiktos un runātu par ekonomikas attīstību," sacīja LTRK prezidents Aigars Rostovskis.