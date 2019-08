Atbalsta jaunos noteikumus taksometru pakalpojumu sniegšanai pie lidostas "Rīga"

Valdībā šodien atbalstītie noteikumi paredz, ka taksometra pakalpojumus ar ierobežotu piekļuvi publiski pieejamā teritorijā (autoostā, dzelzceļa stacijā, lidostā un ostā) varēs sniegt pārvadātājs, kas nodrošinās pakalpojuma piedāvājumu visā objekta darba (diennakts) laikā, apkalpojot personas ar invaliditāti, kā arī spējot nodrošināt taksometrus arī ar sešām līdz deviņām sēdvietām, to skaitā bērnu sēdeklīšiem. Noteikts ierobežojums autotransporta līdzekļa vecumam - tas nedrīkst pārsniegt piecus gadus.

Savukārt no 2020.gada 1.janvāra, papildus tiks pārbaudīta arī autotransporta līdzekļa atbilstība vides prasībām. Pirms licences kartītes izsniegšanas institūcija papildu pārbaudīs, vai pārvadātājs konkrētajam taksometram ir reģistrējis taksometra skaitītāju Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiskojamā datu bāzē.

Turklāt paredzēts stingrāks regulējums attiecībā uz pārvadājumu tarifiem. Ja pārvadātājs plānos piemērot vairākus tarifus, tos būs jānorāda paziņojumā, kuru būs jāiesniedz institūcijai, sastādot cenrādi un atšifrējot kādam braucienam tas tiek piemērots. Šo informāciju būs jāizvieto taksometra salonā uz priekšējā paneļa. Cenrādī ietverto tarifu palielinājumi vai atlaides nevarēs pārsniegt 50% un to apmēru pārbaudīs institūcija. Informācija par tarifiem, kuri tiks piemēroti braucieniem no lidostas "Rīga", ja netiek izmantot vaučeris, pārvadātājam būs jānorāda paziņojumā atsevišķi, un tie būs saistoši visiem tā rīcībā esošajiem taksometriem.

Lai uzlabotu situāciju nodokļu jomā, paredzēts, ka par veiktajiem pakalpojumiem pārvadātājiem būs jāsniedz informācija VID tiešsaistes režīmā. Pārvadātāji to varēs sākt no 2020.gada 1.jūlija, bet obligāti informācija būs jāsniedz no 2021.gada 1.jūlija.