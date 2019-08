"Skaņu mežs" izziņo pilnu programmu

12. oktobra koncertvakarā ikoniskais avangarda mūzikas komponists Elvins Lusjē izpildīs savu vēsturiski nozīmīgo darbu „I am Sitting in a Room”, un šo programmu papildinās glokenšpila spēlētājs Trevors Seints (Trevor Saint), kas izpildīs arī Lusjē darbus „Riccochet Lady” un „Tilted Arc”. Seints tiek uzskatīts par vienu no vadošajiem glokenšpila jeb metalofona spēlētājiem eksperimentālajā mūzikā; šajā pašā vakarā viņš sniegs pirmatskaņojumu arī ASV dzīvojošā latviešu komponista Krista Auznieka darbam „Avots”. Par vakara popmūzikai tuvāko priekšnesumu, gaidāms, kļūs britu eksperimentālā hip-hopa mākslinieka Manonmars uzstāšanās – reperi uz skatuves pavadīs arī producentu duets O$VMV$M; visi trīs mākslinieki ir piesaistīti basu mūzikas un triphopa inspirētajam mūziķu kolektīvam Young Echo. Līdzās magnetofona lenšu cilpās un absurdās vokālās improvizācijās ieturētajam trokšņu mūziķa Ārona Diloveja priekšnesumam, par savdabīgāko šī vakara koncertu, iespējams, kļūs komponista un producenta Džona Bensa (John Bence) piedalīšanās festivālā. Bensa pirmo mini-albumu „Disquiet” publicēja Nikolasa Džāra (Nicolas Jaar) leibls Other People, savukārt viņa nesenāko veikumu „Kill” – Īvza Tumora (Yves Tumor) izdevniecība Grooming. Medijs „London In Stereo”, recenzējot Bensa koncertprogrammu, nodēvējis to par „mānijām pilnu, dezorientējošu viena cilvēka šovu, kurā mūziķis ar aizdomīgu pantomīmu un ķermeņa konvulsijām izkrāšņotā manierē „atstrādā” īsos fragmentos ietilpinātas ainas no Hičkoka ēras šausmu filmām, tostarp arī to skaņu celiņus.”