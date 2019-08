Alkohols nav vainīgs, ka tu dzērumā esi nelietis

Daudzi no mums ļoti labi pazīst to riebīgo sajūtu, kad no rīta pamostoties smadzenes kā zibens pāršķeļ galvassāpes, mutē ieviesies tuksnesis, bet atmiņas par iepriekšējā naktī notikušo ir, maigi sakot, miglā tītas. Tomēr tad kādā brīdī atmiņa strauji atgriežas – spilgti atklājot mums sastrādāto.