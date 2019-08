Jānis Irbe: "Teksti nāk latviski..."

Reiz man brālis Guntis (tad jau nu biju ļoti mazs) uzlika uz austiņām Linkin Park, toreiz biju šokēts un pārsteigts labā ziņā. Vidusskolas laikos klausījos Radiohead un Muse. Tagad iedvesmojos gan no jaunas, gan vecākas mūzikas. Dažkārt uzlieku Ultravox, The Cure - tie man patīk. Es pats neesmu apzināti centies darboties indī/postpanka stilā. Varētu pat teikt tā dabiski sanāca. Kaut kur tas manī bija un tam vajadzēja iznākt ārā. To skanējumu man nenoliedzami palīdzēja atrast Jānis Dubavs (grupas "Aurora" ģitārists - aut. piezīme), bet patiesībā bija tā, ka mēs viens otru papildinājām un es atklāju to, ka mums ir ļoti līdzīga muzikālā gaume un mums muzikāli saskan.