Komiķe Ketrīna Hāna atveidos galveno lomu jaunā HBO seriālā

Pati Ketrīna Hāna vecāku lomu ir iepazinusi visdažādākajās dimensijās – viņa pati ir māte diviem bērniem, ir sarakstījusi bērnu grāmatiņu My Wish For You un jau paguvusi attēlot vientuļo māmiņu Karlu trakajā komēdijā "Sliktās mammas". Pirmo reizi Hāna par māti kļuva 2006.gadā un kopš tā laika ar savu bērnu audzināšanas pieredzi ir dalījusies vairākās intervijās.