Tava palodze - mūsu pasaule. Ieskats Jāņa Irbes debijas albumā

Pirmie Jāņa mūzikas ieraksti mājas apstākļos tapuši jau pirms padsmit gadiem, kad brāļa ietekmē viņš sāka klausīties "Radiohead", "Muse" un "The Cure", taču tikai 2015. gadā, kad ar savu tā laika grupu "Tris" Jānis piedalījās jauno grupu konkursā "Hadrons", radās reāla iespēja ieskaņot dziesmu profesionālā studijā "SKAN". Turklāt ar postpanka leģendas - grupas "Aurora" vēlīnā sastāva ģitāristu Jāni Dubavu.

Albumā iekļautas četrpadsmit dziesmas, viena no tām - "Kopā iedegties varam" divās versijās. Bungmašīnu bīti, izteiksmīgs bass, atmosfēriskas ģitāras iespēles - tas viss veido patīkamas asociācijas ar astoņdesmito gadu postpanku un jauno vilni, tādām grupām kā "Kino", "Dzeltenie pastnieki". Protams, saklausāms arī šis tas no mūsdienu astoņdesmito nostalģijas - "The Drums", muzikāli radnieciskajiem "Plenērs".