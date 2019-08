Modes muzejā notiks 80. gadu modei veltītas lekcijas

13. septembrī plkst. 18.30 notiks otra Nataļjas Tolkunovas lekcija «80. gadu popkultūras ikonas un mode». Tās galvenā tēma – 80. gadu populārā kultūra. Tā bija desmitgade, kad populārā kultūra – TV seriāli, MTV, Holivudas kino, dziedātāji un grupas – ietekmēja modi spēcīgāk nekā jebkad agrāk. Estrādes mākslinieku vai filmzvaigžņu stils televīzijā un žurnālos bija redzams miljoniem, un daudzi cilvēki, īpaši jaunieši, kopēja savu elku ģērbšanās stilu vai vismaz iedvesmojās no tā. Stils un ietekmes svārstījās no «Dinastijas» greznajām kleitām līdz Madonnas mežģīņu pirkstaiņiem, no princeses Diānas kostīmiem un cepurēm līdz hiphopa mūziķu treniņtērpu kultūrai. Lekcijā varēs uzzināt vairāk gan par 80. gadu popkultūras spilgtākajām ikonām, gan par to stila ietekmēm tā laika modē.