ZM atbalsta programmā skolēni patērējuši 35 200 tonnu piena un 6680 tonnu augļu un dārzeņu

Pēc Lauku atbalsta dienesta (LAD) provizoriskiem datiem, atbalsta programmā 2018./2019.mācību gadā iesaistījās 1311 izglītības iestādes, no kurām augļus un dārzeņus izdalīja 1242 iestādes, bet pienu - 1152 iestādes. Šajās izglītības iestādēs bezmaksas augļus un dārzeņus saņēma 253 017 audzēkņu (91% no mērķauditorijas), bet pienu - 238 247 audzēkņu (86% no mērķauditorijas).