VVD: Naftas produktu un rapšu eļļas smakas atkal ietekmējušas ventspilnieku ikdienu

Ventspilī pēdējo dienu laikā ir novērots lēns mainīga virziena vējš, kurš bieži iegriezās ziemeļu un ziemeļrietumu virzienā, pūšot no Ventspils ostas termināļiem uz pilsētas pusi. Tas radīja īslaicīgus labsajūtas traucējumus tuvējās apkārtnes iedzīvotājiem, tādēļ VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde (RVP) saņēma vairākas sūdzības par smakām pilsētā.

Sazinoties ar AS "Ventbunkers" dispečeru, tika noskaidrots, ka uzņēmums veic mazuta noliešanu no dzelzceļa vagoncisternām, bet jau paši ir konstatējuši, ka mainīsies vēja virziens uz ziemeļrietumiem, kas pūš virzienā no termināļa uz pilsētu, un ir pieņēmuši lēmumu samazināt sūkņu jaudu. Rezultāta smaka pēc stundas vairs nav tikusi konstatēta.