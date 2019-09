LTV jauns raidījums "Kultūrdeva"

“Skatītāji mani redzēs kā raidījuma namatēvu studijas viesiem, kaut es pats sevi – kā vēl vienu skatītāju, priecīgu par iespēju no ikviena viesa, no ikviena sižeta uzzināt ko jaunu un vērtīgu,” atklāj Mārtiņš.

“Jaunais raidījums aicinās ieklausīties, redzēt, saredzēt, aplūkot no citu skatupunkta, ieskatīties apslēptajā un arī atklāt no jauna – cilvēkus, notikumus, to, kas liek kopējai kultūras asinsritei plūst,” stāsta viena no raidījuma vadītājām un satura producentēm – Kristīne Komarovska. Kristīne tiešām palīdzēs atklāt – savā rubrikā “Pārsteidz mani!” viņa dosies pie cilvēkiem, kuri attīstījuši savas prasmes un talantus, un aicinās šos cilvēkus neturēt sveci zem pūra, bet pastāstīt par saviem talantiem visai Latvijai.