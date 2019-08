Opozīcijai neizdodas atrunāt koalīciju skatīt jautājumu par atkritumu apsaimniekošanas noteikumiem

Tomēr domes opozīcijas partijas jau pašā sēdes sākumā rosināja jautājumu no darba kārtības izslēgt, norādot, ka sākotnēji nepieciešams sagaidīt Konkurences padomes (KP) lēmumu - vai tiks piemērots pagaidu noregulējums, kas aptur iedzīvotāju līgumu slēgšanu ar AS "Tīrīga", vai netiks.

Tomēr klātesošais pārvaldes vadītājs Jānis Liepiņš paskaidroja, ka, saņemot KP paziņojumu par ierosināto lietu, tika saņemta arī informācija par pagaidu noregulējuma iespējamu ieviešanu. "Tobrīd arī tapa šis atzinums, taču, saņemot atbildi no KP par to, ka pagaidu noregulējums vēl nav ieviests un lēmumu par to plānots pieņemt tikai pēc paskaidrojumu saņemšanas no domes, savu viedokli mainījām un atbalstījām saistošo noteikumu tālāku virzību," sacīja Liepiņš.