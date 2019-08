Viļņā atklās Leonarda Koena skulptūru

"Es nezinu kā, bet pasākuma organizatorus no Norvēģijas sasniegušas baumas, ka man ļoti patīk šīs dzejnieks un dziedātājs," saņemto ielūgumu komentēja Matulaite.

Koens dzimis Kvebekas provincē un uzauga Monreālā, bet mūža nogalē dzīvoja ASV Kalifornijas štatā. Viņš kļuva par dzejnieku, pirms viņš sāka darboties mūzikā, un ir uzrakstījis dažas no savas paaudzes reflektīvākajām dziesmām, tai skaitā slaveno spiričuelu "Hallelujah". Viņš darbojies dzejā un mūzikā piecus gadu desmitus.

Neilgi pirms nāves Koens laida klajā savu pēdējo albumu "You Want It Darker", kurā paustas viņa pārdomas par savu mirstīgumu.