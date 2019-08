Izdots Sabīnes Košeļevas stāstu krājums "Vientulības ministrija"

Sabīnes Košeļevas stāstu varoņi mīt dažādos vietās un laikos un nav savstarpēji saistīti, taču visus vieno vientulība, ko katrs no tiem izjūt atšķirīgi un aiz citiem iemesliem, tādējādi iezīmējot (ne)mainīgas tendences mūsdienu sabiedrībā. Stāstu varoņi ir stereotipu un baiļu valgos dzīvojošas jaunas sievietes, mīlētāji, kāda veca sieviete, kāds piecgadīgs zēns, nerealizējušies vīrieši, smagi slima meitene un “vientulības ministre”; personāžu dzīves situāciju ainas atklāj to atsvešinātību no dzīves, cilvēkiem un sevis. Šādi radies arī krājuma nosaukums “Vientulības ministrija”, kas ir arī pēdējā stāsta nosaukums. Pēdējais stāsts ir sava veida atslēgas teksts visiem pārējiem: tajā visu krājuma stāstu varoņi satiekas vienā laikā un telpā un beidzot ir spiesti runāt par savu vientulību, tādējādi ļaujot ikvienam apzināties, ka atsvešinātību ir iespējams mazināt, ja vien uzdrīkstamies, piedalāmies un atklājamies; šādu transformāciju beigās piedzīvo arī galvenā varone.