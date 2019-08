Rīgā uzstāsies ekspresīvais amerikāņu ģitārists Rūzvelts Koljērs

Koljēra dzimtais ASV štats ir Florida, kur viņš uzaudzis ļoti muzikālā ģimenē un skatuves gaitas uzsācis savu onkuļu un brālēnu atraktīvas soulmūzikas grupā "The Lee Boys". Pateicoties savām ļoti strauji augošajām prasmēm steel ģitāras spēlēšanā, kā arī spējai pulcēt ap sevi domubiedrus, Koljērs ieguvis iesauku "The Dr." jeb Doktors.

Ar Doktoru labprāt saspēlējas ļoti daudzi blūza un džeza mūziķi, jo viņa ģitārspēles rokraksts ir spilgts, moderns, galvu reibinošs un gana unikāls. Rūzvelts uzstājies kopā ar tādām grupām, kā "The Allman Brothers", "The Funky Meters", "Los Lobos", "Galactic", "Medeski Martin & Wood", "New Mastersounds", kā arī Trombone Shorty, John Scofield un daudziem citiem plaši atzītiem māksliniekiem. Arī paša izveidoto pasaules mūzikas jeb world music superorķestri "Bokante", kas pērn laida klajā disku "What Heat".