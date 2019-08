Kādas ir izplatītākās krāpniecības shēmas Latvijas nekustamo īpašumu tirgū

Ir arī citi, pašlaik aktuāli krāpšanas veidi. Pēdējā laikā konstatēts, ka krāpnieki maina legālu firmu rekvizītus, banku kontus, izkrāpjot naudu. Internetā tiek nomainīti rekvizīti legāli strādājošai firmai un nauda tiek pārskaitīta nevis firmai, bet krāpnieku firmai, kuras konti atrodas ārzemēs. Tā pašlaik esot aktuālākā problēma, un, ja uzņēmēji uzreiz – pāris dienu laikā - reaģē, ir iespēja „iesaldēt” maksājumu un šos līdzekļus „pārķert”. Pateicoties sadarbībai ar bankām un to asociāciju, ir izdevies no krāpšanas izglābt daudzus cilvēkus. Vai, piemēram, firmai tiek atsūtīta vēstule, ka sadarbības partneris maina nosaukumu no, piemēram, Rīga-Daugava uz Daugava-Rīga un savu kontu, uz kuru lūdz nosūtīt kārtējo samaksu. Tie uzņēmēji, kas labi nepārzina savus partnerus, var iekrist šādās lamatās.