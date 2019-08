"Maijpuķīšu grandža" grupa "Audrú" laiž klajā jaunu dziesmu

Grupu veido četri draugi - Ieva, Gita, Jurģis un Artūrs, kuri kopā spēlē jau divus gadus. Šajā laikā ir izveidojies skanējums, ko paši dalībnieki smejoties dēvē par maijpuķīšu grandžu - stilistiski tas ietver elementus no indīroka, indīpopa un amerikāņu folka, jūtamas arī ietekmes no deviņdesmito gadu mūzikas - tādām grupām kā "Silverchair", "Pearl Jam", "Radiohead" un arī "The Cranberries".