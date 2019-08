Džonsona lēmumu par parlamenta darba apturēšanu apstrīd tiesās

Konservatīvo līderis trešdien negaidīti paziņoja par lēmumu, sākot no septembra, teju uz piecām nedēļām atlaist parlamentu, jo, kā skaidroja Džonsons, esot nepieciešams īstenot "drosmīgus un ambiciozus" iekšpolitikas plānus.

Uzņēmēja un viena no redzamākajām "Brexit" pretinieku kampaņas aktīvistēm Džīna Millere ieceri apstrīdējusi tiesā, norādot uz Džonsona lēmuma sekām un nodomu.

Kā ceturtdien brīdināja laikraksts "The Times", Džonsona lēmums "Lielbritāniju nostādījis uz konstitucionālās krīzes sliekšņa".

"The Guardian" prognozē, ka izraisīsies "vēsturiska parlamentāra sadursme", premjera pretiniekiem cenšoties nepieļaut bezvienošanās "Brexit", savukārt "The Financial Times" redakcijas ievadrakstā norādīts, ka Džonsona lēmums par parlamenta darba apturēšanu ir "apvainojums demokrātijai".