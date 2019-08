Aptauja: teju divas trešdaļas skolēnu neuzskata, ka pēc vienas cigaretes izsmēķēšanas var rasties atkarība

Atkarību izraisošo vielu lietošana īpaši izplatīta jauniešu vidū, kuri ir tuvu pilngadībai jeb vecumā no 16 līdz 18 gadiem, savukārt mazāk raksturīga - gados jaunākajiem respondentiem - vecumā no 14 līdz 16 gadiem. Tas VM liek domāt, ka, tuvojoties pilngadībai, jaunieši aizvien vairāk vēlas izmēģināt lietas, kas atļautas tikai pieaugušajiem, piemēram, atkarību izraisošu vielu lietošanu.

"Šāda tendence ir satraucoša, jo liek secināt, ka jaunieši elektroniskās smēķēšanas ierīces visdrīzāk izvēlas tāpēc, ka maldīgi uzskata tās par mazāk kaitīgām - īpaši, ja to šķidrums nesatur nikotīnu. Turklāt ražotāji turpina piedāvāt arvien jaunas ierīces ar mūsdienīgu un piesaistošu dizainu, padarot to lietošanu daudzu patērētāju acīs par stilīgu nodarbi. Vilinoši šķiet arī šķidrumu aromāti, piemēram, banānu, ķiršu vai vaniļas smarža, kas jauniešiem liek domāt, ka smēķēšana ir mazāk kaitīga un palīdz noslēpt smēķēšanu no vecākiem," pauda narkoloģe.