Amerikāņi virtuālās mīlas krāpšanas shēmās pērn zaudējuši $143 miljonus

Šomēnes ASV varas iestādes izjauca starptautisku šādu krāpnieku grupējumu, kas naudu no sievietēm izkrāpa visā pasaulē. Šajā lietā apsūdzības izvirzītas kopumā 80 cilvēkiem, tostarp vairākiem nigēriešiem, kuri bāzējās Losandželosā. 17 no grupējuma dalībniekiem, kas uzturējušies ASV, ir aizturēti.

2016.gadā kāda sieviete no Japānas virtuālo vēstuļu draugu vietnē sāka sarakstīties ar kādu vīrieti, kurš apgalvoja, ka ir Sīrijā bāzēts ASV armijas kapteinis.

Desmit mēnešu laikā sieviete Terijam pārskaitīja kopumā aptuveni 200 000 dolāru, ko viņa bija aizņēmusies no saviem draugiem, ģimenes un pat bijušā vīra. Realitātē gan Terijs Garsija izrādījās Losandželosā bāzētu divu nigēriešu organizēta krāpšanas shēma, kurā piedalījās arī cilvēki Nigērijā un vairākās citās valstīs.

“Mēs uzskatām, ka šī ir viena no lielākajām šāda veida krāpniecības shēmām ASV vēsturē,” norāda ASV prokurors Niks Hanna.

Naudu sievietei Japānā “Terijs Garsija” sāka prasīt pēc tam, kad viņš paziņoja, ka esot Sīrijā atradis maisu ar dimantiem un viņam ir nepieciešama palīdzība to izvešanā no Sīrijas.

Vīrietis stāstījis, ka viņš pats to nevarot izdarīt, jo esot guvis ievainojumu kaujā. Tāpēc viņš sievieti iepazīstināja ar diviem saviem paziņām, no kuriem viens noorganizēšot dimantu nogādāšu sievietei. Šis cilvēks stādījās priekšā kā diplomāts no Sarkanā krusta.