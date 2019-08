Brīdina par ievērojamiem satiksmes ierobežojumiem Siguldas apkārtnē

Vienības brauciena Tautas brauciena laikā no plkst.13 līdz 15.30 satiksmei būs slēgts Vidzemes šosejas posms no Kaķīšiem Siguldā līdz Sēnītei un Valmieras šosejas posms no Sēnītes līdz Raganai , turklāt būs arī citi satiksmes ierobežojumi. Satiksmi regulēs Valsts policija. Turklāt atkarībā no dalībnieku plūsmas posmu slēgšanas laiks var mainīties.