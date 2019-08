Rīgas cirka jauno sezonu atklās spāņu akrobātu apvienība "Circo Eia"

Šoreiz skatītājiem viņi rādīs izrādi "in Tarsi", kas tulkojumā no romāņu valodām nozīme inkrustācija, savīšanās, intarsija. Izrāde stāsta par cilvēka dabu un attiecībām citam ar citu. Šo stāstu mākslinieki pasniegs plastiskā un starptautiskā cirka valodā - pārvarot gravitāciju un veikli rīkojoties ar rekvizītiem, viņi uz skatuves būvēs, radīs, noārdīs, lidos, kritīs, ķers, pārveidos un atkal izgudros no jauna, pastāstīja Volkinšteine.