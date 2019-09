Šipkēvics: "Studentu radio Liepājā ir kā cieņas un parāda atdošana dzimtajai pilsētai"

"Ir sajūta, ka man vajag atdot parādu tai vietai, no kuras esmu nācis, līdzīgi kā basketbolists Kristaps Porziņģis, guvis panākumus, tagad būvē dzimtajā Liepājā basketbola laukumus, tā arī man, puisim, kurš guvis panākumus mediju biznesā, gribas pateikt paldies dzimtajai pilsētai," skaidro Šipkēvics.

Jau šā gada martā "Radio SWH" veica eksperimentu un vienu dienu raidīja no Liepājas Universitātes, kā arī veica "Radio SWH Spin" ētera personību atlasi. "Gribējām sameklēt cilvēkus, kas varbūt vispār nav bijuši saistīti ar medijiem. Interesanti, ka tikai daži no atlasītajiem ir liepājnieki, pārējie, kas studē Liepājas Universitātē, nāk no citām Latvijas vietām," stāsta Radio SWH līdzīpašnieks.