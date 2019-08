Drošības ieteikumi, pirms bērns sāk skolas gaitas

Lai nesarežģītu gājienu uz skolu un atpakaļ, izstrādā bērnam vieglu, drošu un saprotamu maršrutu. Aizejiet pastaigā, izstaigājiet šo maršrutu pirms tam, lai kopīgi varat pārliecināties, ka tas ir skaidrs un jūs abi to atcerēsieties. Lai pārliecinātos, ka bērns gājienu uz skolu tiešām atceras, kādā pastaigā varat sarunāt tā, ka viņš jūs vada uz skolu un atpakaļ. Iemāci viņam no galvas mājas adresi, lai nepieciešamības gadījumā viņš var to nosaukt.