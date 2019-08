Festivālu vasara noslēdzas ar tradicionālo Ezīšfestu

Programma ļaus ikvienam apmeklētājam izbaudīt festivāla gaisotni visa vakara un nakts garumā, jo uz vairākām skatuvēm kāps mākslinieki, improvizatori, dīdžeji un vairāk nekā 20 mūziķi. To skaitā tādi izpildītāji kā “Baložu pilni pagalmi”, ansis, “Inokentijs Mārpls”, “Rīta stienis”, ”Gapoljeri”, “Abra”, Miks Galvanovskis un daudzi citi. Viena no festivāla mūzikas skatuvēm atradīsies kvartāla bāra “Tallinas pagalms” 2. stāvā, kur plkst. 1:00 naktī uz skatuves kāps slepenais izpildītājs (secret act). Vairākas telpas no vakara līdz rītam ar dažādiem ritmiem pieskandinās diskžokeji. Savukārt ex STILS rezidencē skanēs hiphopa rīmes koncertos, bet no plkst. 2:00 naktī tur darbosies repa karaoke.