Tiem, kuri vēl nav paspējuši izlasīt sērijas pirmo , otro , trešo un ceturto rakstu vai kuriem ir nedaudz piemirsies, atgādināšu, ka savu vasaras atvaļinājumu šogad nolēmu pavadīt salīdzinoši noslēpumainajā Tuvo Austrumu valstī – Jordānijā. 10 dienās es un seši mani draugi izbraukājām šīs valsts teritoriju no galvaspilsētas Ammānas līdz pat Sarkanās jūras pilsētai Akabai dienvidos. Vairāku rakstu garumā dals iegūtajā pieredzē ar TVNET lasītājiem. Sērijas pēdējais raksts ir veltīts Danas Biosfēras rezervātam.

Kā jau iespējams pasaka nosaukums, tā ir aizsargāta dabas teritorija. Danas rezervāts atrodas valsts dienvidu centrālajā daļā un tajā ir pārējai Jordānijai salīdzinoši neraksturīga daba. Lielākā daļa valsts var lepoties ar dažādām tuksneša ainavām, bet Danas rezervātā ir gan skaisti kalni, gan zālīte, gan arī dažādi interesanti koki un augi. Nokļūt tur var, braucot no galvaspilsētas Ammānas pa lielceļu uz dienvidiem. Ieeja maksā aptuveni 20 Jordānijas dināru (23 eiro). Tomēr par šo naudu jūs iegūsiet ārkārtīgi daudz.

Vieta arī ir izcili piemērota dažādiem dabas vērotājiem, jo gidi mums stāstīja, ka rezervātā mītot liels daudzums dažādu putnu sugu. Šo apgalvojumu vēlāk pierādīja arī neliela tūristu grupiņa no Amerikas Savienotajām Valstīm, kuri bija ieradušies saistībā ar viņu universitātes rīkotu studiju braucienu.

Danas rezervātā ieradāmies pēc Kerakas cietokšņa apmeklējuma dienas otrajā pusē. Ieeja šajā vietā atrodas kalna virsotnē, tāpēc, jau noliekot mūsu īrēto mašīnu, ieraudzījām diezgan skaistu skatu. Lēnām sameklēju savu nopirkto Jordānijas vīriešu tradicionālo galvassegu – kefiju un uzliku to galvā. To izdarīt gan man palīdzēja viens no vietējiem sagaidītājiem, kurš nevarēja novaldīt smieklus un teica, ka izskatos pēc Rietumu filmu zvaigznes.