Vīrietis ar nazi Francijas dienvidaustrumos ievaino vairākus cilvēkus

Francijas pilsētā Villeurbānē, kas atrodas uz austrumiem no Lionas, divi vīrieši ar nazi un grila iesmu uzbrukuši vairākiem cilvēkiem, vienu no viņiem nogalinot. Vēl astoņi cilvēki guvuši ievainojumus, bet vienu no uzbrucējiem notikuma vietā aizturējuši aculiecinieki. Policija meklē otru uzbrucēju, ziņo vietējie mediji.