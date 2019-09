LIZDA vadītāja: Kompetenču pieejā balstītās sistēmas ieviešana steidzami prasa pārskatīt pedagogu slodzes

"Pedagogiem vajag sagatavoties mācībām un dot atgriezenisko saiti vecākiem. Pedagogu darba slodze ir 40 stundas un četras no tām ir paredzētas, lai gatavotos. Tāpēc būs izteikts laika trūkums, lai paveiktu daudz sīku, bet ļoti nepieciešamu darbu, kas tiek darīts ārpus darba laika, par to nesaņemot atalgojumu," sacīja Vanaga.

Mācību satura apguves norise un plānotie bērnam sasniedzamie rezultāti programmā norādīti trim pirmsskolas izglītības posmiem. Mācību programmā katram izglītības posmam atbilst aptuvens bērna vecums, proti, pirmais posms atbilst vecumam no 1,5 līdz trīs gadiem, otrais posms - no trīs līdz pieciem gadiem, bet trešais posms - no pieciem līdz sešiem gadiem.