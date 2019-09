Vai Reiram ir taisnība par Noguldījumu garantiju fondu?

“Šis ir laiks, kā varētu teikt, šis noguldījumu garantiju fonds ir pilns ar naudu, un nevienu centu no valsts budžeta tas neprasīs, lai apmierinātu visas prasības, visas lietas.”

To, ka fonds ir “pilns ar naudu” un valsts nauda netiks izmantota, ministrs norādīja arī sarunā ar Rīta Panorāmu. Tajā viņš arī piebilda, ka var izmantot arī aizņemšanos un vēl citus mehānismus, bet “tie šajā gadījumā netiks darbināti”.

Noguldījumu garantiju fonds (NGF) ir valsts izveidota sistēma, lai gadījumā, ja kredītiestāde nespēj izpildīt saistības pret noguldītājiem, viņi tomēr saņemtu valsts garantētu atlīdzību. Fonda līdzekļus veido banku regulāras iemaksas, un to administrē FKTK. Garantētā atlīdzība vienam noguldītājam ir atbilstoša noguldījuma apmēram, bet ne vairāk kā 100 000 eiro.

To nevar apgalvot. Tā kā fondā ir mazāk naudas nekā garantēto noguldījumu summa, nepieciešamība aizņemties ir pilnībā iespējama. FKTK pārstāve Dace Jansone Re:Check skaidroja, ka FKTK ir pieejami aizņēmuma līgumi, ar kuriem šobrīd, naudu aizņemoties, var nodrošināt minēto summu.

FKTK norāda, ka pašlaik nav prognozējams, cik liels aizņēmums komercbankās būs nepieciešams. Pirmkārt, turpinās banku regulārās iemaksas fondā – tās tiek veiktas reizi ceturksnī. Otrkārt, NGF ir rindā pirmais kreditors, proti, no bankas atgūtā nauda vispirms nonāk fondā atbilstoši tā veiktajām garantētajām izmaksām. Treškārt – arī garantēto noguldījumu izmaksa nenotiek “vienā dienā” un saskaņā ar likumu uz tiem var pieteikties piecu gadu laikā. Līdz 29.augustam garantētajās atlīdzībās PNB bankas klientiem bija izmaksāti 110 miljoni eiro.

Atkarībā, kā to traktē. Noguldījumu garantiju likums nosaka, ka valsts līdzekļi tiek izmantoti gadījumā, ja triju darba dienu laikā no noguldījumu nepieejamības brīža FKTK nesaņem piedāvājumu no Latvijas kredītiestādēm, dalībvalstī reģistrētas kredītiestādes filiāles Latvijā vai citu dalībvalstu noguldījumu garantiju fondiem vai nevienojas citu iemeslu dēļ. Likums šādā gadījumā valsts naudu paredz piešķirt apropriācijas vai aizdevuma veidā.